«ابن سينا فارما» تطرح 25% من أسهمها في بورصة القاهرة

القاهرة (رويترز)

قالت شركة ابن سينا فارما، إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر، أمس، إنها تسعى لطرح نحو 25 % من أسهمها في بورصة مصر خلال الربع الأخير من 2017.

وتأسست ابن سينا عام 2001 وتعمل في مجال توزيع الأدوية، ويمتلك البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية 21 % من أسهم الشركة، وبنك فيصل الإسلامي 16 %، وعائلة محجوب 24 %، وعائلة عبد الجواد 23 %، و16 % لمساهمين آخرين.

وتضطلع شركة بلتون المالية بدور مدير الطرح الوحيد لأسهم المجموعة، فيما يقوم مكتب معتوق بسيوني بدور المستشار القانوني للطرح. وعزت «ابن سينا»، في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه، طرح أسهمها في البورصة إلى جذب استثمارات رأسمالية جديدة لتمويل توسعات الشركة المستقبلية. ولم تتطرق الشركة في بيانها إلى أي معلومات تتعلق برأسمالها أو قيمة الطرح المتوقع.

وتوقعت «ابن سينا» قيد أسهمها في البورصة منتصف أكتوبر المقبل. وستقوم الشركة بطرح حصة من أسهمها في البورصة من خلال زيادة رأسمالها وعبر طرح حصص من بعض المساهمين القدامى. ومن أكبر الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودومتي وأوراسكوم كونستراكشون وإم.إم جروب وراية لخدمات مراكز الاتصالات.

وتستهدف شركات مثل رؤية العقارية القابضة والشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي) قيد أسهمها في البورصة قبل نهاية هذا العام.

ووفقا لبيانات البورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 254 شركة ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين في البورصة 293 ألف مستثمر، لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق حوالي 80 ألف مستثمر.

وقالت «ابن سينا» إنها ستقوم بجولة ترويجية للطرح في نوفمبر المقبل تشمل كلا من أميركا وأوروبا وجنوب أفريقيا ودول الخليج. وتبلغ الحصة السوقية للشركة في توزيع الأدوية بمصر 18.5 % وفقا لبيانها الصحفي ولديها 34 ألف عميل وتتوقع إيرادات 9.5 مليار جنيه خلال 2017.