السعودية تتبنى إطار عمل لتحفيز القطاع الخاص

الرياض (رويترز)

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، أمس، إن السعودية ستضع إطارا قانونيا جديدا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام في حين باتت أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادي جاهزة.

وحققت الرياض، بعد ما يزيد على عام من تدشين إصلاحات اقتصادية طموح، تقدما في تعزيز نشاط الشركات الخاصة أو توفير فرص العمل. في الوقت ذاته، يواجه القطاع الخاص تحديات في ظل تدابير تشتد الحاجة إليها لخفض عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط. وقال القصبي للصحفيين، خلال مؤتمر للشركات، إن الحكومة تخصص بالفعل وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص لكن دون أن يذكر أرقاماً.

ويأمل المسؤولون في أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار إلى جانب الحكومة في مشاريع عديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن القواعد الخاصة بالعديد من المشاريع لم تتضح بعد.

وقال الوزير، حين سُئل عن حزمة التحفيز، إنها دعمت صندوق التنمية الصناعية حيث زادت رأسماله إلى جانب صناديق أخرى، مضيفاً أن هناك دعما لاستراتيجية التعدين في البلاد. وقال الوزير إن هناك خطوات فعلية في شتى الاتجاهات. وأضاف «التحفيز المالي يتمثل في تخصيص الدولة مبالغ، وتوجيهها لدعم صندوق التنمية الصناعية، كما زادت رأس ماله والصناديق الأخرى. أيضا هناك دعم لاستراتيجية المعادن في البلد. ونأمل أنه إن شاء الله هذا الحراك بجهود الزملاء وبجهود العاملين وبجهود كل فريق العمل، إن شاء الله يحقق كل آمال وطموحات المواطنين».

وكان محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي قال لرويترز هذا العام، إن من المقرر تدشين حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام لتشجيع الاستثمار وإنها ستركز على القطاعات التي تحظى فيها السعودية بميزة تنافسية مثل التعدين.

وفيما يتعلق بعمل النساء في المملكة، قالت مها شيرا، مؤسسة شركة تقدم الدعم اللوجستي لتوظيف المرأة (شي ووركس) «نهدف إلى بناء الثقة بين الأهالي على أساس أن يوافقوا للسيدات وبناتهن على العمل الحر خاصة».

ويحضر القصبي وثلاثة وزراء آخرون منتدى مدته أربعة أيام لتشجيع تطوير الشركات الصغيرة في المملكة. وفي مركز الرياض للمؤتمرات تستعرض وكالات حكومية ومصرفيون خدماتهم لجمهور من رواد الأعمال الشباب وملاك الشركات المحتملين. وأشاد الوزراء، الذين ظهروا على المنصة لكنهم لم يستقبلوا أسئلة من الجمهور، بمنصة إلكترونية يطلق عليها «مراس» دشنتها الحكومة هذا العام كبوابة موحدة للمستثمرين الساعين للعمل في المملكة.