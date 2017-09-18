النفط يتماسك قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر رغم التراجع

عواصم (رويترز)
انخفضت أسعار الخام الأميركي لما دون 50 دولارا للبرميل أمس، لكنها تماسكت قرب أعلى مستوياتها في أشهر وسط تراجع أنشطة الحفر لاستخراج النفط الصخري واستئناف تشغيل المصافي بعد الإعصار هارفي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا إلى 49.62 دولار للبرميل الساعة 1115 بتوقيت جرينتش، لكنها لا زالت قريبة من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر 50.50 دولار الذي سجلته يوم الخميس. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا إلى 55.29 دولار للبرميل لكنها لا زالت قرب أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 55.99 دولار الذي لامسته يوم الخميس.
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وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر العاملة بواقع سبع منصات في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى 749 منصة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو الماضي، حسبما قالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة.
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