النفط يتماسك قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر رغم التراجع

عواصم (رويترز)

انخفضت أسعار الخام الأميركي لما دون 50 دولارا للبرميل أمس، لكنها تماسكت قرب أعلى مستوياتها في أشهر وسط تراجع أنشطة الحفر لاستخراج النفط الصخري واستئناف تشغيل المصافي بعد الإعصار هارفي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا إلى 49.62 دولار للبرميل الساعة 1115 بتوقيت جرينتش، لكنها لا زالت قريبة من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر 50.50 دولار الذي سجلته يوم الخميس. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا إلى 55.29 دولار للبرميل لكنها لا زالت قرب أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 55.99 دولار الذي لامسته يوم الخميس.

وقال بنك ايه.ان.زد في مذكرة «توقعات الطلب من أوبك ووكالة الطاقة الدولية تواصل تحسين المعنويات في السوق. تشهد المصافي أيضا مزيداً من التعافي من الأعاصير الأخيرة». وتستأنف محطات التكرير على طول خليج المكسيك والكاريبي التشغيل بعد إغلاق بفعل الإعصارين هارفي وإرما اللذين ضربا المنطقة على مدى الثلاثة أسابيع الأخيرة.

وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر العاملة بواقع سبع منصات في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر الجاري ليصل العدد الإجمالي إلى 749 منصة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو الماضي، حسبما قالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة.