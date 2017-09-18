مناقشات لتعزيز دور التكنولوجيا المالية في المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مصرف أبوظبي الإسلامي نخبة من خبراء القطاع المصرفي في مناقشات طاولة مستديرة لمناقشة تزايد أهمية التكنولوجيا المالية كوسيلة لتعزيز الاندماج والتمكين المالي.

وجاءت المناقشات لكون المصرف أحد منظمي «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي»، المبادرة التي تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات، ممن يسعون إلى تحقيق أثر إيجابي في المجتمع، من خلال المبادرات المالية المبتكرة التي تطبق أرقى المبادئ والمعايير الأخلاقية.

وأقيمت المناقشات بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، حيث وفر منبراً قيّماً للحوار حول موضوعات رئيسة، منها الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا المالية كمصدر للتغيير الإيجابي، وأهمية إرساء أسس متينة لدعم نموها وتطورها، والدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف الإسلامية في دفع عجلة تطور هذا القطاع الواعد.

وقال خميس بوهارون، الرئيس التنفيذي بالإنابة ونائب رئيس مجلس الإدارة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «منذ إطلاق «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي» قبل أربع سنوات، لمسنا من خلال مئات المشاريع الملهمة التي دعمناها عبر هذه الجوائز، الدور الإيجابي المتزايد الذي باتت تلعبه التكنولوجيا المالية في المجتمع».