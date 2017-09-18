دبي (الاتحاد)

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة الأسواق المالية اللبنانية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات والتعاون حول المسائل الإشرافية، وتقوية العلاقات القائمة بين كلا السوقين.

وتم توقيع الاتفاقية في مكاتب سلطة دبي للخدمات المالية بين كل من إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية والسيد سامي صليبا، عضو تنفيذي لدى مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية اللبنانية.

وتوفر هذه الاتفاقية الأسس لتسهيل دخول بعض المؤسسات المالية من لبنان إلى مركز دبي المالي العالمي، وذلك من خلال تبادل المعلومات.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، «إن بناء أطر قوية للتعاون مع نظرائنا الإقليميين هو هدف استراتيجي لنا. واليوم يوجد لدينا مذكرات تفاهم مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.