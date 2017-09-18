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383 مليون درهم قيمة التداولات

عمليات شراء على شركات قيادية تدعم الأسهم المحلية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

ارتدت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، مدعومة بحركة شراء على أسهم قيادية منتقاة، في الوقت الذي سيطر فيه حذر على المستثمرين مع أحجام السيولة عن الدخول.

وسجلت قيمة تداولات الأسهم المحلية، بنهاية جلسة تداولات أمس، نحو 383 مليون درهم، بعدما قام المستثمرون بالتعامل على أكثر من 218 مليون سهم، من خلال التداول على أسهم 63 شركة مدرجة، عبر تنفيذ 3807 صفقات.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الجلسة على ارتفاع طفيف، بلغت نسبته 0.14% بفعل تعاملات إيجابية على سهمي «اتصالات» و«الدار العقارية»، ليغلق عند مستوى 4453 نقطة.

وتعامل المستثمرون في سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو 77 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 134 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1188 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 5 أسهم، وظلت أسعار 10 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فنجح في الحفاظ على اتجاهه الصعودي بعدما أغلق عند مستوى 3660 نقطة، بارتفاع بلغت نسبته 0.79%، متأثراً بصعود أسهم قطاعي العقار بقيادة سهم «اعمار» والبنوك بقيادة «دبي الإسلامي». وتعامل المستثمرون في سوق دبي المالي على أكثر من 141 مليون سهم، بقيمة 249 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2619 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفع منها 21 سهماً، فيما تراجعت أسعار 13 سهماً، وظلت أسعار 3 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. ... المزيد
     
 

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