دبي (الاتحاد)

أعلنت «موانئ دبي العالمية» المحدودة، أمس، عن عقد اتفاقيتين للاستحواذ على اثنين من الأصول البحرية في دبي، بقيمة إجمالية تصل إلى 405 ملايين دولار.

وبموجب الاتفاقيتين، تستحوذ المجموعة على «مدينة دبي الملاحية» بقيمة 180 مليون دولار، إضافة إلى شراء الأحواض الجافة العالمية عن طريق ضخ رأسمال قدره 225 مليون دولار.

وتعد مدينة دبي الملاحية مركزاً عالمي المستوى للخدمات البحرية ومنطقة صناعية وتجارية، تتمتع بموقع رئيس في وسط مدينة دبي، بمحاذاة مينا راشد التابع لموانئ دبي العالمية. ويمتد هذا المجمع البحري للأعمال التجارية والصناعية على مساحة 2.3 مليون متر مربع على شبه جزيرة من صنع الإنسان، ويوفر لـ«عالم المناطق الاقتصادية» (م.م.ح) أرضاً إضافية كبديل للمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التي تشهد معدلات إشغال عالية جداً. أما الأحواض الجافة العالمية، فهي مركز رائد في مجال إصلاح السفن، وتعد أكبر منشأة من نوعها في الشرق الأوسط.

وتوفر أنشطة الشركة عائدات ثابتة من إصلاح السفن والمنصات البحرية، ولديها قدرات متخصصة في مجال بناء السفن الجديدة وتحويلها.