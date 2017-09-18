«اتصالات» تركز على التحول الرقمي لشبكات الجيل القادم

دبي (الاتحاد)

شاركت «اتصالات» أمس في عدد من جلسات النقاش الرئيسة خلال مؤتمر «عالم الاتصالات في الشرق الأوسط» ومؤتمر «مجموعة مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط»، مسلطة الضوء على دورها في بناء وتسليم الشبكة المستقبلية في عام 2020 وتوفير منصة للجيل الجديد.

وتجري فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر «عالم الاتصالات في الشرق الأوسط» ومؤتمر «مجموعة مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط» في دبي على مدار يومين.

ويعد هذا الحدث أحد أكبر وأهم الفعاليات في قطاع الاتصالات في المنطقة لدراسة مستقبل الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب ووسط آسيا وحول العالم، حيث يستقطب الحدث أكثر من 800 من خبراء القطاع.

وشارك نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في «اتصالات» في جلسات نقاشية واجتماعات طاولة مستديرة ضمت خبراء إقليميين وعالميين في المنطقة.

وشارك حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في «مجموعة اتصالات» كعضو رئيس في جلسة الرؤساء التنفيذيين الافتتاحية التي سلطت الضوء على الجهود المبذولة والإنجازات لتحقيق التزامات عام 2020. وأكد أن الربط الشبكي هو ركيزة أساسية لتكنولوجيا الغد، لافتاً إلى أن تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) تلعب دوراً مهماً في إدخال أنظمة التشغيل الآلي إلى أنماط الحياة اليومية. وأشار إلى أن مشغلي خدمات الاتصالات يبحثون حاليا عن نماذج أعمال جديدة قادرة على تحقيق الاستفادة من هذه المنظومة المتصلة وتقديم تلك الخدمات للعملاء.

كما شارك علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين ومبيعات الجملة في «مجموعة اتصالات» في جلسة نقاش ركزت على «تطوير شبكة الجيل القادم بتقنيات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (LTE)».

من جانبه، سلط هشام حرزالله، مدير تنفيذي التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في «اتصالات ديجيتال» الضوء على دور «اتصالات» في بناء البيئات الافتراضية في الدولة.

وخلال مشاركتها في جلسة نقاش حول إنترنت الأشياء، ركزت عبير نجمة، مدير تنفيذي أول استراتيجية الأعمال والابتكار المفتوح في «اتصالات ديجيتال» على تمكين التحول الرقمي في الشركات والمؤسسات الحكومية.