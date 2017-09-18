«اتصالات» تركز على التحول الرقمي لشبكات الجيل القادم

دبي (الاتحاد)
شاركت «اتصالات» أمس في عدد من جلسات النقاش الرئيسة خلال مؤتمر «عالم الاتصالات في الشرق الأوسط» ومؤتمر «مجموعة مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط»، مسلطة الضوء على دورها في بناء وتسليم الشبكة المستقبلية في عام 2020 وتوفير منصة للجيل الجديد.
وتجري فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر «عالم الاتصالات في الشرق الأوسط» ومؤتمر «مجموعة مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط» في دبي على مدار يومين.
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وشارك نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في «اتصالات» في جلسات نقاشية واجتماعات طاولة مستديرة ضمت خبراء إقليميين وعالميين في المنطقة.
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كما شارك علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين ومبيعات الجملة في «مجموعة اتصالات» في جلسة نقاش ركزت على «تطوير شبكة الجيل القادم بتقنيات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (LTE)».
من جانبه، سلط هشام حرزالله، مدير تنفيذي التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي في «اتصالات ديجيتال» الضوء على دور «اتصالات» في بناء البيئات الافتراضية في الدولة.
وخلال مشاركتها في جلسة نقاش حول إنترنت الأشياء، ركزت عبير نجمة، مدير تنفيذي أول استراتيجية الأعمال والابتكار المفتوح في «اتصالات ديجيتال» على تمكين التحول الرقمي في الشركات والمؤسسات الحكومية.