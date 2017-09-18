«داماك» تفتتح فندق «ميزون رويال ذا ديستنكشن»

دبي (الاتحاد)

افتتحت «داماك للفنادق والمنتجعات»، التابعة لـ«داماك العقارية»، فندق «داماك ميزون رويال ذا ديستنكشن»، الذي يضم شققاً فندقية مفروشة ومجهزة بالكامل في قلب منطقة «دبي داون تاون». وتأتي هذه الخطوة بمثابة إطلاق علامة «داماك ميزون رويال» المختصة بالفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم، ولترفع عدد فنادق «داماك للفنادق والمنتجعات» في دبي إلى 6 فنادق. وتمزج هذه العلامة بين أساليب المعيشة الفاخرة والخدمات الشخصية المتميزة والمصممة حسب الطلب.

ويضم «داماك ميزون رويال ذا ديستنكشن» 52 طابقاً؛ ويحوي ردهةً فسيحة مفروشة بأثاث فخم، إضافة إلى مجموعة متنوعة من غرف الديلوكس الفاخرة والمفروشة بالكامل، وأجنحة تتنوّع بين غرفة إلى 3 غرف نوم مزودة جميعها بمطابخ مجهزة بالكامل.

ويتيح الفندق للضيوف والقاطنين الاستمتاع بأعلى مستويات الأناقة والراحة والرحابة واللمسات العصريّة التي تمتاز بها الشقق الفاخرة، إلى جانب الاستمتاع بمرافق الرفاهية المتنوعة التي عادةً ما تتواجد في الفنادق المُصنّفة من الدرجة الممتازة.

علاوةً على ذلك، يقدّم الفندق طيفاً متنوعاً من الخدمات التي تثري تجربة إقامة الضيوف، بما يشمل مرافق استجمام متنوعة، ومنتجع سبا فاخر مزود بحمام جاكوزي وغرف بخار وساونا، فضلاً عن ناد صحي مزوّد بأحدث التجهيزات.

وقال وائل اللواتي، نائب رئيس أول لشؤون تطوير المشاريع الدولية في «داماك العقارية» والمسؤول عن دفع نمو محفظة «داماك» للضيافة «إننا نتطلّع من خلال افتتاح فندق داماك ميزون رويال ذا ديستنكشن إلى توفير معايير الضيافة الفاخرة في وجهة تجسد أرقى مستويات الفخامة ضمن واحد من أشهر المواقع في وسط مدينة دبي.

وتعتبر داماك للفنادق والمنتجعات شركة رائدة بقطاع الشقق الفندقية الفاخرة، حيث تقدم خيارات وخدمات متميزة تواكب متطلبات عملائها الكرام، خاصة الذين ينشدون تجارب إقامة فندقية فاخرة تعكس معايير متفرّدة على صعيد المساحات الرحبة، كما تجتذب الزوار المسافرين مع عائلاتهم وكذلك الضيوف المقيمين لفترات طويلة».