الشارقة تبدأ إصدار تصاريح المركبات السياحية لدخول المناطق البرية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة عن بدء إصدار تصاريح للمركبات السياحية لدخول المناطق البرية في إمارة الشارقة، بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم 010) لسنة 2017، في مسعىً منها للحفاظ على جاذبية الشارقة كوجهة للرحلات السياحية الصحراوية (السفاري) ومغامرات الصحراء لا سيما في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يُعرف عن صحراء الشارقة أنها موطنٌ لعناصر جذب جمالية وطبيعية خلابة.

تأتي هذه الخطوة نتيجة للطلب المتزايد على الرحلات الصحراوية واعتمادها عنصراً أساسياً في البرامج السياحية لمختلف الشركات الناشطة في السوق السياحية لإمارة الشارقة، الأمر الذي يتطلب تنظيم حركة المركبات ضمن المناطق السياحية الداخلية والصحراوية، بما يعزز التجربة السياحية لزوار الإمارة من جهة، ويحافظ على المكتسبات السياحية للإمارة وشركائها في القطاع السياحي من جهة أخرى.

أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، في بيان أمس، أن إصدار هذه التصاريح يأتي لمواكبة استحقاقات بيئية وتاريخية وطبيعية وحضارية عدة، لافتاً إلى أن الصحراء تمثل نظاماً حيوياً متكاملاً يحتضن العديد من أشكال الحياة البرية، الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعاً لتنظيم حركة مرور مركبات الدفع الرباعي ضمن المناطق الداخلية التي باتت أعدادها في تزايدٍ مستمر، الأمر الذي يشكل محط ترحيب مشروط بضمان الحفاظ على الأنماط البيئية من جهة واستدامة عناصر الجذب الطبيعية للزوار من جهة أخرى.

وسيتم إصدار تصاريح مركبات الدفع الرباعي السياحية وفقاً لاشتراطات ومواصفات محددة للشركات ومنظمي الرحلات السياحية (السفاري)، عبر نظام إلكتروني سهل وبسيط للغاية أو حتى عن طريق مكاتب الهيئة في الإمارة، وذلك على أن تكون تلك المركبات مرخصة كمركبات سياحية من قبل إدارات الترخيص في الشارقة أو في الإمارات الأخرى.