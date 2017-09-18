روتانا تفتتح 49 فندقاً جديداً حتى 2020 باستثمارات 12.1 مليار درهم

رشا طبيلة (أبوظبي)

تفتتح مجموعة روتانا للفنادق، خلال السنوات الثلاث المقبلة، 49 فندقاً جديداً داخل وخارج الدولة، بقيمة استثمارية تبلغ 12.1 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، ليرتفع إجمالي فنادقها إلى أكثر من 100 فندق بحلول عام 2020، بحسب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وقال ناصر النويس، في تصريحات صحفية أمس، على هامش توقيع اتفاقية شراكة مع «كونك مي الشرق الأوسط» للنظم التعليمية: «إن روتانا تضيف بهذه الافتتاحات 12.296 غرفة فندقية إلى محفظتها، ليرتفع إجمالي الغرف الفندقية التي تديرها إلى 27300 غرفة فندقية»، مشيراً إلى أن عدد الفنادق التي سيتم افتتاحها داخل الإمارات من إجمالي الفنادق، خلال السنوات الثلاث المقبلة، يبلغ 15 فندقاً.

وقال النويس: «إن روتانا تفتتح 4 فنادق العام الجاري داخل الدولة، منها 3 في أبوظبي، وهي منتجع روتانا السعديات الذي سيتم افتتاحه مطلع نوفمبر، إلى جانب فندق في دبي، في حين ستقوم بافتتاح فندق في مسقط وآخر في جدة، وفي تركيا أيضاً، ليبلغ عدد الفنادق التي تفتتحها المجموعة داخل وخارج الإمارات حتى نهاية العام الجاري 7 فنادق».

وحول منتجع السعديات، أكد النويس «من المتوقع أن يكون الطلب مرتفعاً على منتجعنا في السعديات، حيث إن فنادق السعديات عادة ما تحقق أداء إيجابياً، لما تتميز به من شواطئ رملية مميزة وبحر مفتوح.