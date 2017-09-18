73.4 مليار درهم حجم استثمارات قطاع الضيافة في الإمارات بحلول 2027

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يرتفع حجم الاستثمار في قطاع الضيافة في دولة الإمارات إلى نحو 73.4 مليار درهم في عام 2027، مقارنة مع نحو 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار) بحسب تقرير «استثمارات قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط لعام 2017».

وأفاد التقرير الذي تم إصداره على هامش معرض الفنادق والترفيه بدبي أمس، استحواذ دولة الإمارات على 42% من إجمالي عدد المشاريع الفندقية في منطقة الشرق الأوسط قيد الإنشاء في حين تحتل دبي المركز الأول بين المدن من حيث إجمالي عدد الغرف قيد الإنشاء حيث ارجع الخبراء تدفق الاستثمارات السياحية إلى دبي بسبب وجود بنية تحتية عالمية المستوى، بما في ذلك أحد أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، ومطارات ذات كفاءة عالية، وفي توسع متسارع ومستمر، بالإضافة إلى شبكة مواصلات داخلية وحديثة للنقل العام، ومجموعة متكاملة من الخدمات الحكومي وتعدد الخيارات الفندقية.

وأوضح التقرير أنه سيتم افتتاح 19 مشروعاً فندقياً جديداً حتى نهاية العام المقبل في السوق المحلية، وتسعى دبي لإضافة نحو 72 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق التي سترفع الطاقة الإجمالية للسوق الفندقية في الإمارة من نحو 100ألف غرفة في نهاية عام 2016 إلى نحو 165 ألفاً في عام 2020.

وافتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أمس في دبي معرضي الفنادق والترفيه بمشاركة أكثر من 700 مؤسسة محلية وإقليمية ودولية تعرض أكثر من 1000 علامة تجارية.