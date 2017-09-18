إنجاز مشروع «التأمين المصرفي» بالتعاون مع «المركزي»

حاتم فاروق (أبوظبي)

انتهت هيئة التأمين، بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي، وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلي واتحاد المصارف، من إعداد مشروع تعليمات ملزمة لتنظيم عمليات تسويق وبيع وثائق التأمين من خلال المصارف، وهو ما يعرف بـ«التأمين المصرفي».

وقالت مصادر عاملة بقطاع التأمين لـ «الاتحاد»، إن نظام «التأمين المصرفي» الجديد يعد عملية تنظيمية تستهدف إصدار وبيع الوثيقة من خلال شركات التأمين المرخصة داخل الدولة فقط وعدم الاستعانة بشركات من خارج الدولة، وبالتالي عدم خروج أقساط التأمين إلى الخارج. وتقوم المصارف بدورها بإبرام اتفاقيات مع شركات التأمين لتسويق وبيع الوثائق.

وأكدت المصادر أن مشروع تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك والمصارف حدد 7 أنواع من وثائق التأمين الواجب تسويقها من خلال المصارف والبنوك، مؤكدة أن المشروع جاهز للعرض على مجلس إدارة هيئة التأمين لإقراره، وإصداره خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت وثيقة تأمين قروض الإسكان والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان في مقدمة أنواع الوثائق التي حددها مشروع «التأمين المصرفي»، إلى جانب التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، والتأمين الصحي، والتأمين على المركبات، والتأمين على الحوادث الشخصية، فضلاً عن تأمين السفر، وعمليات تكوين الأموال الخاصة الادخار.