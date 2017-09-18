«مواصفــات»: لائحة للرقــابة على الذهب والمعـادن الثمينة قبل نهـاية العام

دبي (الاتحاد)

أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن عمليات ضبط موازين التحقق من الذهب في الإمارات تتم على نحو دقيق، يضمن حماية مصالح المستهلك والتاجر معاً، في حين تعتبر أسواق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في الدولة، من أبرز الأسواق موثوقية في دقة قراءات الموازين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام «مواصفات»، خلال استقباله لوفد من مجموعة تجار الذهب في دبي، الأسبوع الماضي بمقر الهيئة في دبي، أنه من المتوقع وقبل نهاية العام الجاري، أن يعتمد مجلس الوزراء الموقر، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وهي أداة تشريعية مهمة، من شأنها أن تضمن حقوق الطرفين المستهلك والتاجر معاً.

وأشار المعيني إلى أن المتطلبات الجديدة التي سيتم تحديثها على مشروع اللائحة، استندت إلى شكاوى من مستهلكين، ومقترحات من جهات رقابية على مستوى كل إمارة، خصوصاً في ما يتعلق بإتاحة إمكانية التحقق من الموازين عن طريق المستهلكين أنفسهم، فيما أرسلت الهيئة مشروع تطوير اللائحة الفنية المتعلقة بالموازين، والتي اعتمدها مجلس إدارة «مواصفات»، إلى تجار الذهب والمجوهرات بناء على طلبهم، للاطلاع على أبرز ما ورد فيها من تحديثات.

والتقى المعيني، وفداً من مجموعة تجار الذهب في دبي، حيث تمت مناقشة متطلبات وضوابط وجود الموازين في المحلات، وبطاقات البيان على المجوهرات، وإجراءات حماية المستهلك في ما يتعلق بالموازين، في حين أكد مدير عام «مواصفات» أن بعض الجهات الرقابية في الدولة طلبت أن يكون دمغ الذهب أو «تاج» يحمل بيانات باللغة العربية، إضافة إلى الإنجليزية، وفواتير البيع كذلك.