«إكسبو 2020» يزيد الطلب على الوظائف المؤقتة 300%

حسام عبدالنبي (دبي)

يُقدر حجم سوق التوظيف المؤقت عبر الإنترنت في الإمارات بنحو 70 مليون دولار (257 مليون درهم)، فيما يتوقع أن يزداد الطلب على الوظائف المؤقتة بنسبة تصل إلى 300% مع اقتراب موعد استضافة الدولة لمعرض إكسبو دبي 2020 والذي سيوفر نحو 200 ألف وظيفة مختلفة، حسب تقديرات ماهيش شهدابوري، الرئيس التنفيذي لدى «تاسك للتوظيف» الشركة المتخصصة في إدارة المواهب والموارد البشرية ومقرها دبي.

وأعلن شهدابوري، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس إطلاق البوابة الإلكترونية المبتكرة «Tasc Temp»، والتي تعتبر أول بوابة من نوعها على مستوى المنطقة متخصصة في مجال حلول التوظيف المؤقت، منوهاً بأن هذا الحل يعد مثالياً للشركات التي تحتاج إلى موظفين إضافيين لتأمين الطلب المرتفع خلال مواسم الذروة، أو لتنفيذ مشروع محدد على المدى القصير أو لملء شواغر إجازات الموظفين الدائمين، إذ إنه من خلال هذه البوابة، يمكن تزويد الشركات بعمالة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز اليوم.

وقال، إنه يمكن للمستخدمين أصحاب الأعمال تصفح البوابة الإلكترونية للاختيار من بين المرشحين المتوافرين والمستعدين للعمل ضمن مجالات المبيعات والإدارة في دولة الإمارات، حيث سيكون لكل مرشح على البوابة مقطع فيديو قصير يوفر لمحة عامة عنه، الأمر الذي يساعد على وضع قائمة مختصرة بالمرشحين الذين ستجرى المقابلات لهم، موضحاً أنه يمكن تعيين المرشحين المختارين للعمل لمدة يوم واحد فقط، أو لأي مدة زمنية بما يصل لغاية 6 أشهر، حيث تعتبر عملية التوظيف سريعة بالفعل، نظراً لاكتمال إجراءات التحقق من خلفية المرشحين للوظائف والأعمال الورقية المرتبطة بهم.

وأشار شهدابوري، إلى أن التوظيف المؤقت في الإمارات يكتسب زخماً كبيراً في ظل توجه الشركات لملء الشواغر فيها خلال فترات الذروة دون الحاجة لأن تتكبّد تكاليف ثابتة على المدى الطويل، لافتاً إلى أنه في هذا السياق، توفر بوابة «TascTem» الإلكترونية لمثل هذه الشركات مرونة في تعيين كوادر إضافية أو بديلة بشكل فوري، كما ستساهم هذه البوابة المبتكرة في تحويل ديناميكيات سوق التوظيف المؤقت في المنطقة.

ووفقاً لـ شهدابوري، تعتبر «تاسك» أول شركة ضمن قطاع التوظيف في المنطقة تعمل على رقمنة عملية التوظيف، مؤكداً أن تلك الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تعمل «تاسك» على وضع حجر الأساس للابتكار والتحول الذكي في مجال صناعة التوظيف.

من جهته، قال عباس علي، نائب رئيس أول في شركة «تاسك للتوظيف»، إن الأعوام القليلة الأخيرة شهدت زيادة مطردة في معدلات الطلب على العمالة المؤقتة لفترة قصيرة لاسيما وأن الكوادر المؤقتة توفر فرصة تجارية كبيرة، خاصة عندما نتمكن من تلبية متطلبات العملاء في اللحظة الأخيرة، مبيناً أن قطاعات التجزئة والسياحة والفعاليات تساهم مجتمعة بنحو 20% من الناتج المحلي لدولة الإمارات، ويتوقع أن تنمو هذه القطاعات، نظراً لتزايد الاستثمارات والدعم الحكومي.

ورجح علي أن يؤدي نمو هذه القطاعات إلى ارتفاع معدلات الطلب على العمالة المؤقتة.