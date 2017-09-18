100 من متاجر «أدنوك للتوزيع» تعرض مستلزمات مدرسية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «أدنوك للتوزيع» حملة العودة للمدارس، الترويجية الخاصة، تزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، كجزء من حزمة المبادرات التي تطلقها الشركة أمام عملائها في مختلف المناسبات على مدار العام.

ويبلغ عدد متاجر واحة أدنوك المشاركة في الحملة الترويجية 100 متجر، توفر لعملائها مختلف المستلزمات المدرسية، بما في ذلك قرطاسية «مينيونز»، وغيرها. كما خصصت أدنوك للتوزيع 10 متاجر مختارة لتقديم عرض «الصقور الصغيرة» الذي يمنح المتسوقين حقيبة تبريد مجانية عند شراء أي مستلزمات مدرسية بقيمة 15 درهماً أو أكثر، والذي يمتد حتى 30 سبتمبر الجاري.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «تمثل حملة العودة للمدارس الترويجية مثالاً على التزامنا بتعزيز وتطوير تجربة عملائنا في التسوق في متاجر التجزئة التابعة لنا. تستقبل شبكة محطاتنا ما يزيد على 20 مليون زيارة شهرياً، إذ نحرص في أدنوك للتوزيع على ابتكار مبادرات جديدة للارتقاء المتواصل بمستوى الخدمات والخيارات التي نقدمها. لقد أصبح باستطاعة عملائنا التسوق في عدد من متاجر واحة أدنوك المحدثة التي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخيارات المتميزة الجديدة».

وتطلق «أدنوك للتوزيع» حملات ترويجية تواكب احتفالات عملائها بالمناسبات المختلفة، بما في ذلك احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات، وشهر رمضان المبارك والأعياد.

وأضاف الراشدي: «تحظى شركة أدنوك للتوزيع بموقع ريادي مميز على مستوى الدولة، ومكانة اقتصادية رائدة في اقتصاد إمارة أبوظبي. ونحن ملتزمون بشكل كامل باعتماد سبل مبتكرة لتوسيع آفاق أعمالنا على المستويين المحلي والدولي، وفقاً لاستراتيجية مجموعة أدنوك للنمو 2030. لقد شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية افتتاح محطة الخدمة الـ362 في الدولة، هو استمرار لمبادرات النمو التي سنواصل الإعلان عن المزيد منها في مختلف مجالات عملنا خلال الأشهر المقبلة» .