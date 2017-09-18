«الاقتصاد»: شروط جديدة لتخزين السيارات لدى الوكالات العام المقبل

بسام عبد السميع (أبوظبي)

يبدأ تطبيق تخزين السيارات لدى الوكلاء في الدولة، وفقاً للشروط الجديدة، اعتباراً من العام المقبل على أن يتحمل الوكلاء أي أعطال للسيارات ناتجة عن عمليات التخزين غير المطابقة للشروط.

وسيتم صياغة هذه الشروط وعرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الرابع من العام الحالي في نوفمبر المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وقال النعيمي: «عقدت الوزارة اجتماعاً مع لجنة السيارات بحضور 70 وكيلاً للسلعة في الدولة وتمت مناقشة شروط التخزين للمركبات في الإمارات والاتفاق على أن يلتزم الوكلاء ببيع السيارات المخزنة دون أي أعطال ناجمة عن عمليات التخزين، وأن تتوافق آليات التخزين مع شروط المصنعين لتخزين المركبات».

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضم عقد خدمة وصيانة السيارات مع عقد بيع السيارة حيث أرسلت 14 وكالة موافقاتها على ضم الخدمة والصيانة إلى عقد الشراء للمركبة دون زيادة في أسعارها، فيما أرسلت وكالات أخرى موافقاتها على ضم عقد الصيانة إلى عقد شراء المركبة وإضافة رسوم رمزية تدفع عند شراء السيارة لأول مرة.