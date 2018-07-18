وفاة 19 مهاجراً بغرق مركب قبالة سواحل شمال قبرص

نيقوسيا (أ ف ب)

لقي 19 شخصاً على الأقل مصرعهم وما زال نحو ثلاثين آخرين مفقودين أمس، إثر غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل شمال قبرص، بحسب قوات الأمن المحلية. وكان القارب يحمل 150 شخصاً عندما غرق قبالة سواحل «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وتم إنقاذ أكثر من 100 شخص في عملية مشتركة لخفر السواحل القبارصة والأتراك، بعد غرق القارب قبالة قرية جالوزا (ييني ارنكوي بالتركية) في شبه جزيرة كارباس.

وقالت قوات الأمن القبرصية التركية في بيان، إن 19 شخصاً على الأقل غرقوا، كما أن ما بين 25 و30 شخصاً لا يزالون مفقودين. ونقل شخص مصاب بجروح بالغة في مروحية إلى قبرص.

وتجري عمليات للبحث عن المفقودين تشارك فيها سفن تجارية، بحسب تقارير.

وذكرت وكالة «دي اتش ايه» التركية إن ركاب القارب هم من السوريين الساعين للتوجه إلى أوروبا، إلا أن ذلك لم يتأكد بعد.

ولم تشهد قبرص التي لا تبعد سوى 160 كلم من الساحل السوري، تدفقاً هائلاً للمهاجرين مثلما حدث في تركيا واليونان وإيطاليا، رغم ارتفاع طلبات اللجوء في الجزيرة المتوسطية بشكل كبير.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن قبرص تحتل المرتبة الرابعة بين دول الاتحاد الأوروبي في عدد المهاجرين بالمقارنة مع عدد السكان.