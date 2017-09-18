«الحوكمة» مفتاح تعزيز تنافسية الشركات

دبي (الاتحاد)
استضاف معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، منتدىً يجمع أعضاء مجلس الإدارة، والعديد من قادة الأعمال والخبراء لمناقشة أهمية حوكمة الشركات في المنطقة، وبينما لا تزال الفكرة قيد الدراسة والتطوير، ناقش المنتدى أهمية حوكمة الشركات سواء على مستوى الشركات العائلية، أو الشركات المدرجة الكبيرة أو المؤسسات شبه العامة، والنتائج الإيجابية المترتبة على ذلك.
و أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، على الدور المهم والفعال الذي من شأنه أن تعكسه الممارسات المدروسة لحوكمة الشركات في دفع عجلة النمو والتطور بما يتماشى مع رؤية الحكومة التي تطمح إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد المراكز الاقتصادية الرئيسية عالمياً.
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وفي جلسة نقاش حول كيفية اتخاذ المستثمرين الدوليين للقرارات الاستثمارية، مع التركيز على منطقة الخليج بشكل خاص، انضم إلى الدكتور كريس بيرس، رابح خوري، المدير العام لاستثمارات الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إنفيست كورب»، وسامي كايلو، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مورغان ستانلي الشرق الأوسط، وفرح فوستوك الرئيس التنفيذي لشركة لازارد الخليج المحدودة الشرق الأوسط، وماجد المسمري، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية الإمارات العربية المتحدة في جي بي مورجان.
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و قال الدكتور كريس بيرس: «لقد بحث المنتدى آخر التطورات البارزة التي تم تحقيقها في مجال حوكمة الشركات في المنطقة خلال العقد الماضي، وفي حين أن هناك العديد من الشركات في دول مجلس التعاون التي لا تزال في بداية الطريق لتحقيق الفاعلية القصوى، فإن هناك إجماعاً كبيراً على أن تطوير هيكلية المنظومة واتخاذ الآليات المناسبة سيكون لهما التأثير الإيجابي في تحقيق نتائج مميزة للنمو والتطوير، على الصعيدين الخاص والعام للاقتصاد.