محكمة بريطانية تدين داعشياً خطط للاعتداء على مقر رئيسة الوزراء

لندن (أ ف ب)

دانت محكمة بريطانية أمس بريطانياً سبق أن بايع تنظيم «داعش» بالتخطيط للاعتداء على مقر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وقطع رأسها.

ووفق المحكمة خطط نعيم الرحمن زكريا (20 عاما) لتفجير بوابة مقر ماي في 10 داونينج ستريت وقتل حراسها ثم مهاجمتها. وكان نعيم الرحمن يعتقد خلال الإعداد لمخططه أنه يتواصل مع أحد مسؤولي «داعش» في حين انه كان في الحقيقة يتحدث الى رجال أمن متخفين. واعتقل نعيم الرحمن عندما ذهب لتسلّم ما كان يعتقد أنه حقيبة مليئة بالمتفجرات في نوفمبر الماضي. وقال المدعي العام البريطاني «قبل أن يحول اعتقاله دون تنفيذ مخططه، كان يعتقد انه على بعد أيام من هدفه الذي لم يكن أقل من اعتداء إرهابي عبر استخدام سكاكين ومتفجرات، ولو استطاع كان (الهجوم) سيكون على رئيسة الوزراء البريطانية شخصيا».

وفي محادثة مع رجل أمن متخف على تطبيق تلجرام قال نعيم الرحمن «أريد أن انفذ تفجيرا انتحاريا ضد البرلمان. أريد أن أحاول قتل تيريزا ماي».