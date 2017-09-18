المنصوري: فرص تعاون واعدة بين الإمارات والعراق تعزز التنوع الاقتصادي للبلدين

سيد الحجار (أبوظبي)

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والعراق 40,5 مليار درهم ( 11 مليار دولار) خلال العام الماضي، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أكد أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية العراق شهدت نمواً متزايداً على مدى السنوات الماضية، مدفوعة بإرادة البلدين لتوطيد تعاونهما في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المنصوري، خلال كلمته بالمنتدى الإماراتي العراقي للتجارة والاستثمار الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بأبوظبي أمس، إن انخفاض وتقلب أسعار النفط يمثل أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي واجهتها الدول المصدرة لهذه السلعة الاستراتيجية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً أن هذا التحدي يفرز العديد من القواسم المشتركة في السياسات والخطط التنموية لكل من الإمارات والعراق في إطار مساعيهما لمواجهة الضغوط الناجمة عن ذلك الانخفاض، الأمر الذي يفتح المجال واسعاً أمام تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية التي تدعم مساعي البلدين لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل.

شارك في أعمال المنتدى محمد شياع السوداني وزير الصناعة والمعادن في جمهورية العراق، ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، والدكتور رعد الألوسي سفير جمهورية العراق لدى الدولة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين وأكثر من 300 شخصية من رؤساء ومديري الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات وجمهورية العراق.

وقال المنصوري إنه «في ظل التحديات الجيوسياسية المعقدة والمتغيرات الاقتصادية الكثيرة التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الماضية، فإننا ننظر إلى معدل التجارة بين البلدين، على أنه مؤشر إيجابي يعبر عن حرص البلدين على بناء شراكة تجارية وثيقة ومستدامة».