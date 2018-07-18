تركيا تمدد احتجاز القس الأميركي اندرو برانسون

أزمير، تركيا (وكالات)

أمرت محكمة تركية أمس بتمديد احتجاز القس الأميركي اندرو برانسون المعتقل في تركيا منذ أكتوبر 2016 بتهمة القيام بأنشطة «إرهابية»، رغم ضغوط واشنطن للإفراج عنه. وتتسبب قضية القس الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في مدينة أزمير على بحر إيجة، بتوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وهذه ثالث مرة يتم فيها رفض الإفراج عنه، إذ رفضت المحكمة في جلسات استماع في 16 أبريل و7 مايو طلبات المحامين الإفراج عنه. وقال القاضي إن الجلسة المقبلة ستكون في 12 أكتوبر.

وصرح القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة فيليب كوسنت الذي حضر جلسة المحكمة «نشعر بخيبة أمل من نتيجة جلسة اليوم».

وأضاف «لقد قرأت لائحة الاتهام وحضرت 3 جلسات ولا أعتقد أن هناك أي مؤشر إلى أن القس برونسون مذنب بأي نشاط إجرامي أو إرهابي».