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تركيا تمدد احتجاز القس الأميركي اندرو برانسون
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تاريخ النشر: الخميس 19 يوليو 2018

أزمير، تركيا (وكالات)

أمرت محكمة تركية أمس بتمديد احتجاز القس الأميركي اندرو برانسون المعتقل في تركيا منذ أكتوبر 2016 بتهمة القيام بأنشطة «إرهابية»، رغم ضغوط واشنطن للإفراج عنه. وتتسبب قضية القس الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في مدينة أزمير على بحر إيجة، بتوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وهذه ثالث مرة يتم فيها رفض الإفراج عنه، إذ رفضت المحكمة في جلسات استماع في 16 أبريل و7 مايو طلبات المحامين الإفراج عنه. وقال القاضي إن الجلسة المقبلة ستكون في 12 أكتوبر.

وصرح القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة فيليب كوسنت الذي حضر جلسة المحكمة «نشعر بخيبة أمل من نتيجة جلسة اليوم».

وأضاف «لقد قرأت لائحة الاتهام وحضرت 3 جلسات ولا أعتقد أن هناك أي مؤشر إلى أن القس برونسون مذنب بأي نشاط إجرامي أو إرهابي».

ويتهم برونسون بالقيام بنشاطات مؤيدة لحركة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016، ولحزب العمال الكردستاني. ويمكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 35 عاماً في حال إدانته. ... المزيد
     
 