تطبيق ذكي يتيح للمستهلك التعرف إلى المنتجات الحلال المعتمدة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يطرح مركز الإمارات للاعتماد الدولي، تطبيقاً ذكياً يتيح للمستهلكين قراءة علامة الحلال ومعرفة صلاحية شهادة الحلال، وجهة منح شهادات المطابقة، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بحسب أمينة أحمد محمد، الرئيس التنفيذي للمركز، التي أشارت إلى دارسة المركز لأكثر من 50 طلباً لاعتماد العلامة الإماراتية للحلال من أنحاء العالم كافة.

وقالت أمينة أحمد: «إن العلامة الوطنية للحلال، التي أطلقتها الإمارات رسخت من مكانتها الدولية كشهادة اعتماد موثوقة في مختلف القطاعات، وذلك لما تحظى به من اعتراف وقبول واسع لمعاييرها الدولية»، مشيرة إلى أن سوق الحلال يشهد رواجاً كبيراً على المستوى العالمي والإقليمي بفضل الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار مبادرة دبي للاقتصاد الإسلامي.

وأضافت خلال افتتاحها لمعرض حلال إكسبو دبي 2017، أن المشاركة الواسعة في المعرض هذا العام تعكس الاهتمام الكبير من مختلف دول العالم بالمنتجات الحلال، لافتة إلى أن المعرض يعتبر منصة مهمة جداً، خاصة أنه يستقطب شركات ومصانع إنتاج المنتجات الحلال على مستوى العالم، ويوفر فرصة للتعارف ولتبادل المعلومات وللتعرف أيضاً إلى النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وفرصة لزيادة حجم التجارة للمنتجات الحلال، وزيادة حجم الاستثمار في دبي في هذا القطاع.

وقالت: «إن مركز الإمارات للاعتماد الدولي سيطلق الأسبوع المقبل تطبيق التفتيش الذكي على علامة الحلال، الذي سيعمل على تمكين المستهلك من قراءة علامة الحلال، ومعرفة شهادة الحلال التي صدرت لهذا المنتج ومدى صلاحيتها والجهة المانحة لشهادات المطابقة».