روحاني يدرس إجراء تغييرات وزارية وسط مشاكل اقتصادية

طهران (د ب أ)

قال محمود واعظي، مسؤول مكتب حسن روحاني، إن الرئيس الإيراني يجري حاليا دراسة حول أسماء مرشحة لإجراء تعديل وزاري في فرصة مناسبة. وأضاف واعظي أن هناك تغييرات ستحدث داخل الفريق الاقتصادي للحكومة، دون تسمية الوزراء أو المسؤولين الذين سيتم تغييرهم أو عددهم، وفقا لما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أمس.

ويتوقع مراقبون إقالة وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الإيراني. وفي مطلع الأسبوع، استدعى المرشد الإيراني علي خامنئي، روحاني وحكومته لاجتماع طارئ. وبعد تراجع الريال الإيراني بأكثر من 50%، طالب كثيرون باستقالة روحاني. ومع تزايد الحرارة فوق 40 درجة، تزامن نقص المياه بشكل حاد في بعض المحافظات، مع وجود متاعب اقتصادية، ما أدى إلى اندلاع اضطرابات في العديد من المدن الإيرانية خلال الأسابيع الماضية.