رئيس «أدويا» يبحث التعاون مع وفد هولندي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل عبدالله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي «أدويا» وفداً من المملكة الهولندية الصديقة يضم كلا من مارنيكس ج. سغرس المبعوث الاقتصادي الإقليمي لمنطقة الخليج، ومونيك فان أسبيرين كبير المستشارين التجاريين والاقتصاديين في سفارة المملكة الهولندية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين،

وفي بداية اللقاء، رحب عبد الله الأحبابي بهذه الزيارة وأهميتها في تعزيز أوجه التعاون المشترك مع كافة الجهات لاستعراض تجربة الهيئة باعتبارها نموذجاً رائداً على المستويين المحلي والإقليمي، مشيراً إلى دور الهيئة الحيوي في تأمين كفاءة واستدامة وأمان إمداد الماء والكهرباء، وتحسين إدارة الطلب والتعاون المشترك بين الهيئات المختلفة في الإمارات والربط الخليجي المشترك، ما يسهم في تقليل المخاطر وأمان الإمداد بالماء والكهرباء.

ومن جانبه، تقدم المبعوث الاقتصادي الإقليمي لدى سفارة المملكة الهولندية بالشكر الجزيل للهيئة على إتاحة الفرصة لمثل هذا اللقاء، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشتركين بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الهولندية وتطلعهم لتعزيز فرص التعاون مع الهيئة.

وعلى هامش الزيارة، تسلَّم الأحبابي دعوة رسمية من المبعوث الاقتصادي الإقليمي لدى سفارة المملكة الهولندية لحضور مؤتمر «أسبوع المياه الدولية» والمزمع عقده بتاريخ 30 أكتوبر - 03 نوفمبر 2017 في أمستردام، باعتباره منصة تجمع قادة الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع لاستكشاف حقبة جديدة من أهداف التنمية المستدامة ،متمثلة بمرونة عالمية للعمليات وكفاءة أفضل للموارد.

وأعرب عبدالله الأحبابي عن شكره وتقديره لهذه الدعوة، وتطلعه لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدا حرص الهيئة على ترشيح ممثلين من القطاع للمشاركة في حضور المؤتمر لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات، بما يخدم قطاع الماء والكهرباء. وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الهولندي عن شكره وتقديره للهيئة لإتاحة الفرصة لهذه الزيارة، وأكد ضرورة تكرارها للاستفادة من التجارب الناجحة للدول الصديقة.