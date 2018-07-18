أربيل (الاتحاد)

دعت منظمات مجتمع مدني في حلبجة، العراق إلى الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن ذلك يشكل ضمانة لطمأنة أبناء كردستان وباقي المكونات بعدم تكرار «جرائم الإبادة الجماعية». وقالت المنظمات في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية، إن 124 دولة حول العالم «أصبحت عضوة في معاهدة روما الموقعة قبل 20 عاماً وشكلت بموجبها المحكمة»، مبينة أن العراق ينبغي أن يوقع على المعاهدة. وأمس الأول، حددت السلطات المحلية، 23 يوليو الحالي لبدء محاكمة شركات زودت نظام صدام بالأسلحة الكيماوية التي استخدمت في ضرب حلبجة عام 1988، وراح ضحيتها الآلاف المدنيين.