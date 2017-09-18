جهاز متنقل لكشف الحاويات في جمرك ميناء الفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، مع الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والدائرة وآليات الدعم الذي يمكن أن تقدمه الهيئة في مجال خطة الدائرة وجمارك الفجيرة لتطوير المنافذ الجمركية، ورفع كفاءة العمل الجمركي في الإمارة بما يتناسب مع الخطة التطويرية والأعمال التوسعية في ميناء الفجيرة.

وأشاد الشيخ صالح الشرقي خلال اللقاء بمستوى التعاون بين الهيئة وجمارك الفجيرة في سبيل الارتقاء بمستوى العمل الجمركي في الإمارة إلى أعلى المستويات العالمية.كما دشن معالي المفوض علي الكعبي، خلال زيارة له أمس، لميناء الفجيرة، جهاز التفتيش المتنقل لفحص الحاويات والمركبات بنظام الأشعة السينية، في إطار خطة الهيئة لدعم المنافذ الجمركية في الدولة بأحدث الأجهزة.وتم خلال الزيارة تسليم جمارك الفجيرة عدد 15 جهاز «دوزيميتر» لقياس الجرعات الإشعاعية في الجسم لحماية المفتشين من المواد الإشعاعية خلال عملهم، كما تم تعيين 5 مفتشين جمركيين تابعين للهيئة للعمل في مركز جمرك ميناء الفجيرة، تعزيزاً للعنصر البشري الجمركي في الميناء.

وحضر التدشين راشد محمد سيف حماد، مدير عام جمارك الفجيرة، وأحمد عبد الله بن لاحج، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة، وكل من أحمد الخييلي مدير مكتب معالي رئيس الهيئة، ومتعب محمد البناي مدير إدارة الرقابة والتفتيش الجمركي بالهيئة، وعدد من المديرين والموظفين والمفتشين من الهيئة وجمارك الفجيرة.

ويعد جهاز التفتيش المتنقل لفحص الحاويات والمركبات (Container Mobile X-Ray) من أحدث ما وصلت إليه تقنية الفحص بنظام الأشعة السينية على مستوى العالم، كما يمتلك قدرة فائقة على التمييز بين المواد العضوية وغير العضوية والمسح السريع ورصد أي تفاعل أو نشاط إشعاعي، ويتمتع النظام الجديد بالقدرة على فحص 120 حاوية ومركبة خلال ساعة واحدة، وذلك أثناء تحرك المركبات بسرعة تصل إلى 17 كيلومتراً.