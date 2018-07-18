مكافآت عراقية مجزية للكشف عن رفات الكويتيين المفقودين

بغداد (كونا)

جددت وزارة الدفاع العراقية أمس، الإعلان عن «مكافآت مالية مجزية» لمن يدلي بمعلومات عن رفات الكويتيين المفقودين في العراق، أو الممتلكات الكويتية المنهوبة إبان غزو للكويت في أغسطس 1989.

ودعت الوزارة المواطنين الذين يمتلكون أي معلومات عن رفات العراقيين أو الكويتيين أو الإيرانيين الذين فقدوا في الحرب العراقية -الإيرانية، وحرب تحرير الكويت، وما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري الكويتي والممتلكات الكويتية، إلى الإدلاء بها من خلال التواصل مع مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي بالوزارة، أو مديرية حقوق الإنسان.