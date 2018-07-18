العبادي يوافق على تسليح البيشمركة لضمان تدفق المساعدات الأميركية



تاريخ النشر: الخميس 19 يوليو 2018 أربيل (الاتحاد) كشف قائد عسكري كردي، أمس، موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، على تسليح قوات البيشمركة من المساعدات الأميركية المقدمة للعراق، مبيناً أنها «لن تتضمن أسلحة ثقيلة». وقال نائب رئيس هيئة الأركان والعمليات في قوات البيشمركة، اللواء قارمان شيخ كمال، في تصريح صحفي، إن العبادي «اضطر للموافقة على تسليح البيشمركة من المساعدات الأميركية، بعد أن أوقفت واشنطن دعمها العسكري للعراق نتيجة رفض بغداد تسليح» هذه القوات الكردية، مبيناً أن المساعدات الأميركية للعراق تتضمن تسليح اللواءين الثالث والرابع لقوات البيشمركة. وأضاف شيخ كمال، أن موافقة العبادي تتضمن كمرحلة أولى، تجهيز البيشمركة بمركبات عسكرية متنوعة، وصهاريج، وسيارات إسعاف ومركبات نقل. وكانت القوات العراقية والميليشيات قد شنت عملية عسكرية ضد قوات البيشمركة الكردية عشية تحرير الموصل، وانتزعت منها السيطرة على المناطق المتنازع عليها خاصة كركوك النفطية، كما ترفض حتى الآن إعادتها إلى المعابر الحدودية التي تصر أن تكون بيد السلطات الأمنية الاتحادية.