واشنطن: العراق غير ملتزم بأدنى معايير مكافحة الاتجار بالبشر



تاريخ النشر: الخميس 19 يوليو 2018 واشنطن (وكالات) اتهمت الخارجية الأميركية في تقرير بشأن الاتجار بالبشر في العالم، العراق بعدم التزامه بـ«أدنى المعايير» بهذا الصدد. وقال التقرير الأميركي إن الحكومة العراقية «غير ملتزمة بأدنى المستويات المطلوبة في مكافحة الاتجار بالبشر»، لكنها قالت: «إنه قام بمساعٍ مهمة لمحاكمة ومعاقبة عدد من المسؤولين المتورطين» بهذا النشاط. وأشار إلى أن «العراق مازال في المستوى الثاني للمراقبة للسنة الثانية على التوالي، رغم أن الحكومة حددت ضحايا الاتجار بالبشر، إلا أن هناك قصوراً في الإجراءات الحكومية بهذا المجال». وتمتلك الحكومة العراقية ملجأ للاتجار بالبشر في بغداد، إلا أن التقرير يشير إلى خلو الملجأ طوال عام 2017 ولم تقم بغداد بالتحقيق في التهم المتعلقة بمسألة قيام عدد من الميليشيات (الحشد الشعبي) بتجنيد الأطفال بصورة غير قانونية واستخدامهم لهذا الغرض.