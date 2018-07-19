المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم لـ «الأقصى»

عبد الرحيم حسين، علاء المشهرواوي (رام الله،غزة)

اقتحم عشرات المستوطنين أمس باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وكانت منظمات «الهيكل» المتطرفة أعلنت عزمها تنظيم اقتحام سنوي للأقصى فيما يسمى ذكرى «خراب الهيكل» المزعوم بمشاركة صغار المستوطنين «لربط الأطفال وعائلاتهم بأمجاد الهيكل».

وأفاد شهود عيان: أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال المدينة، وكانت الاقتحامات على شكل مجموعات كبيرة متتالية.

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن عدد المقتحمين صباحاً بلغ 237، وأدى العديد من الصهاينة الصلوات والطقوس التلمودية في الأقصى، فيما فرضت قوات الاحتلال الخاصة المنتشرة في الساحات والمرافقة للمقتحمين قيوداً على عمل حراس الأقصى لعرقلة عملهم.

واعتقلت قوات إسرائيلية فجر أمس 12 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية. ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلي فقد تم نقل الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم. ولم تشر الهيئة إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية. وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم «مطلوبون لأجهزة الأمن بسبب نشاطاتهم ضد الاحتلال.