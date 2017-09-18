فيلة تهاجم لاجئي الروهينغا في بنغلادش وتقتل اثنين

لقي فردان من الروهينغا كانا نائمين مصرعهما، اليوم الاثنين، في هجوم لفيلة في جنوب بنغلادش حيث يسجل تدفق كبير للاجئين، بحسب مصادر من الشرطة ومن هذه الأقلية المسلمة.
ويتوافد مئات آلاف من الروهينغا إلى مخيمات لاجئين تغص بأعدادهم الكبيرة في بنغلادش منذ نهاية أغسطس هرباً من القمع في ميانمار. ونظراً لضيق المكان في المخيمات، يفترش الوافدون الجدد الطبيعة المجاورة مقتلعين الأشجار على عجالة.
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وقال كمال حسين أحد المسؤولين في جماعة الروهينغا «كانا ينامان تحت شوادر بلاستيكية. فداست عليهما فيلة برية حتى الموت، وهما من الكبار في السن». وأكدت الشرطة هذه الحصيلة.
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