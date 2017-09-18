فيلة تهاجم لاجئي الروهينغا في بنغلادش وتقتل اثنين

أ ف ب

لقي فردان من الروهينغا كانا نائمين مصرعهما، اليوم الاثنين، في هجوم لفيلة في جنوب بنغلادش حيث يسجل تدفق كبير للاجئين، بحسب مصادر من الشرطة ومن هذه الأقلية المسلمة.

ويتوافد مئات آلاف من الروهينغا إلى مخيمات لاجئين تغص بأعدادهم الكبيرة في بنغلادش منذ نهاية أغسطس هرباً من القمع في ميانمار. ونظراً لضيق المكان في المخيمات، يفترش الوافدون الجدد الطبيعة المجاورة مقتلعين الأشجار على عجالة.

وتسبب هذا التعدي على المواطن الطبيعية للفيلة بمقتل فردين من الروهينغا صباح اليوم الاثنين في منطقة حرجية بالقرب من مخيم اللاجئين الكبير في «كوتوبالونغ» في منطقة «كوكس بازار» جنوب شرق بنغلادش.

وقال كمال حسين أحد المسؤولين في جماعة الروهينغا «كانا ينامان تحت شوادر بلاستيكية. فداست عليهما فيلة برية حتى الموت، وهما من الكبار في السن». وأكدت الشرطة هذه الحصيلة.

ولجأ أكثر من 410 آلاف فرد من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش منذ 25 أغسطس هربا من حملة قمع يشنها جيش ميانمار رداً على هجمات من متمردي الروهينغا. ووصفت الأمم المتحدة عمليات القتل هذه التي ينفذها الجيش الميانماري بدعم من مسلحين بوذيين بـ«تطهير عرقي».