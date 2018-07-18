وزير الداخلية السعودي يبحث مع نظيره اللبناني ملفات إقليمية

الرياض (د ب أ)

بحث وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس الأول، مع نظيره اللبناني، نهاد المشنوق، الذي يزور المملكة حالياً، عدداً من الملفات الإقليمية والدولية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الليلة قبل الماضية أن الجانبين السعودي واللبناني «بحثا سبل تنسيق مسارات التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، بجانب مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية».

وذكرت تقارير أن المشنوق، الذي وصل جدة الاثنين الماضي، التقى رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الفريق أوّل خالد الحميدان في اجتماع مطوّل، تباحثا خلاله في الشؤون الأمنية والتعاون بين لبنان والسعودية، بالإضافة إلى تطوّرات الوضع في المنطقة العربية والتدخّل الإيراني المتمادي في الدول العربية وأفريقيا.