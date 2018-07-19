وصول أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة قادمة من إندونيسيا

المدينة المنورة، طهران (وام، وكالات)

وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام قادمة من إندونيسيا. وتعد هذه الرحلة الأولى التي تم إنهاء إجراءات دخولها من مطار جاكرتا ضمن مبادرة «طريق مكة» بتعاون 11 وزارة وجهة حكومية لإنهاء إجراءات دخول الحجاج قبل قدومهم للمملكة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في سبيل تقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك تتويجاً لجهود المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول حجاج بيت الله الحرام وتقليص فترة بقائهم في مرحلة القدوم، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 حيث جرى إعداد صالة مخصصة لقدوم الركاب، وسوف يتم نقلهم مباشرة إلى مقر سكنهم بالحافلات المخصصة ‏بكل يسر وسهولة.

من جانب آخر، حذر قاضي عسكر، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في شؤون الحج، أمس الأربعاء، الحجاج الإيرانيين من «الظروف الحساسة» بين المملكة العربية السعودية وإيران، وطالبهم بعدم إظهار الخلافات السياسية بين البلدين في مكة والمدينة. وقال عسكر، في مراسم توديع المجموعة الأولى من الحجاج الإيرانيين قبيل إقلاع طائرتهم نحو السعودية، إن الحج هو «عامل وحدة وتماسك» العالم الإسلامي.

وأشار عسكر إلى «الظروف الحساسة والخطيرة للعالم الإسلامي اليوم». وأضاف أن «الحجاج الإيرانيين يجب أن ينظروا إلى هذه الحساسيات في بلاد الوحي، ويجب ألا يظهروا الخلافات السياسية بين إيران والسعودية في مكة والمدينة».

وتابع بالقول: «أتمنى أن نشهد هذا العام حجاً رائعاً مفعماً بالعزة والكرامة من الحجاج الإيرانيين»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).