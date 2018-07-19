السعودية والكويت توقعان محضر إنشاء مجلس التنسيق

أبوظبي، الكويت (الاتحاد)
أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن سعادته بإنشاء مجلس للتنسيق السعودي الكويتي.
وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر): «كل الترحيب بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، العمل الثنائي المكثف بين الأشقاء يعزز العمل الجماعي المشترك، والعمل مع الرياض يبقى عنوانه الخير والصدقية والحرص على استقرار الخليج العربي وازدهاره».
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ووقع على المحضر أمس بالعاصمة الكويتية، وزيرا الخارجية السعودي عادل الجبير، والكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
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