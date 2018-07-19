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قرقاش: العمل مع الرياض عنوانه الخير والصدقية

السعودية والكويت توقعان محضر إنشاء مجلس التنسيق
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تاريخ النشر: الخميس 19 يوليو 2018

أبوظبي، الكويت (الاتحاد)

أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن سعادته بإنشاء مجلس للتنسيق السعودي الكويتي.

وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة (تويتر): «كل الترحيب بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، العمل الثنائي المكثف بين الأشقاء يعزز العمل الجماعي المشترك، والعمل مع الرياض يبقى عنوانه الخير والصدقية والحرص على استقرار الخليج العربي وازدهاره».

ووقعت السعودية والكويت أمس على محضر إنشاء مجلس تنسيقي كإطار عام يندرج تحت مظلته جميع مجالات التعاون والعمل المشترك.

ووقع على المحضر أمس بالعاصمة الكويتية، وزيرا الخارجية السعودي عادل الجبير، والكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين في المجالات كافة، وعلى مختلف الصعد، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها المنطقة. ... المزيد
     
 