بالوثائق: تمويل قطري لضابط إسرائيلي يدعو لإقامة دولة فلسطينية في سيناء

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت الوثائق عن قيام النظام القطري بتمويل منظمة إسرائيلية من أجل قيام دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء المصرية. وقالت «بوابة العين الإخبارية» في تقرير لها إن الضابط السابق في جيش الاحتلال بنجامين أنتوني، لم يكتف باستخدام أموال قطرية لجلب ضباط إسرائيليين للدفاع عن إسرائيل في الولايات المتحدة، وإنما أطلق مباشرة بعد تلقيه الأموال مبادرة لإقامة دولة فلسطينية في سيناء المصرية.

وأشارت إلى أن أنتوني يرأس منظمة «جنودنا يتحدثون» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي تنشط في جلب ضباط من جيش وشرطة الاحتلال، للدفاع عن القمع الإسرائيلي للفلسطينيين في محاضرات بالجامعات الأميركية.