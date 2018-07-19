بالوثائق: تمويل قطري لضابط إسرائيلي يدعو لإقامة دولة فلسطينية في سيناء

أبوظبي (مواقع إخبارية)
كشفت الوثائق عن قيام النظام القطري بتمويل منظمة إسرائيلية من أجل قيام دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء المصرية. وقالت «بوابة العين الإخبارية» في تقرير لها إن الضابط السابق في جيش الاحتلال بنجامين أنتوني، لم يكتف باستخدام أموال قطرية لجلب ضباط إسرائيليين للدفاع عن إسرائيل في الولايات المتحدة، وإنما أطلق مباشرة بعد تلقيه الأموال مبادرة لإقامة دولة فلسطينية في سيناء المصرية.
وأشارت إلى أن أنتوني يرأس منظمة «جنودنا يتحدثون» التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، والتي تنشط في جلب ضباط من جيش وشرطة الاحتلال، للدفاع عن القمع الإسرائيلي للفلسطينيين في محاضرات بالجامعات الأميركية.
وطبقا للوثائق التي حصلت عليها «العين الإخبارية»، فإن أنتوني الذي شارك في الحرب على لبنان عام 2006، وعلى قطاع غزة عامي 2012 و2014، حصل في 30 أكتوبر 2017، على مبلغ 100 ألف دولار بعنوان تبرع قطري عبر رجل الأعمال الأميركي من أصل سوري، جوزيف اللحام. ... المزيد