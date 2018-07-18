انخفاض حاد في عدد المسافرين عبر مطار الدوحة في النصف الأول من 2018

أبوظبي (مواقع إخبارية)

سجل مطار حمد الدولي في قطر هبوطاً حاداً في عدد المسافرين، خلال النصف الأول من عام 2018، بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ما تسبب في وقف التجارة والسفر مع قطر منذ يونيو 2017.

وأظهرت حسابات «رويترز»، بناءً على بيانات نشرها مطار حمد الدولي أمس، أن عدد المسافرين الذين استخدموا المطار هبط 13% إلى 16.5 مليون مسافر في ستة أشهر حتى 30 يونيو 2018، من 19 مليون مسافر في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «بلومبرج» الإخبارية العالمية: «إن مطار حمد الدولي يعاني من هبوط أعداد المسافرين ورحلات الطيران، بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب». وأشارت بلومبرج، في سياق تقريرها لها عن تدهور حركة النقل الجوي والبري في قطر، إلى تدني أعداد الركاب التي انخفضت 11%، وتراجع رحلات إقلاع وهبوط الطائرات 17%.