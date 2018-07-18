الميليشيات تجبر العاطلين على زراعة الألغام في الحديدة



تاريخ النشر: الخميس 19 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) لجأت ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى استخدام المدنيين من أجل زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات الرئيسية الواصلة إلى مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي. وقال مصدر محلي إن الحوثيين يستغلون الشباب العاطلين عن العمل في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، موضحاً أن قيادات حوثية قامت بالنزول إلى عدد من الأحياء من أجل البحث عن عاطلين عن العمل واستغلالهم في زراعة الألغام وحفر الخنادق في ضواحي المدينة. وأشار إلى أن الحوثيين يجبرون الكثيرين من المدنيين ممن يتم اختطافهم من أحياء شعبية على التوجه صوب خطوط التماس لزرع الألغام والعبوات الناسفة، مستغلين حالة الفقر والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المحافظة جراء الحصار المفروض من قبل الميليشيات الانقلابية.من جانب آخر، اقدمت الميليشيات الحوثية المتمردة على إجبار رجال الأعمال والتجار في عدد من المناطق في صنعاء على دفع الأموال لهم، وتقديم مواد غذائية لمسلحيهم في جبهات القتال.