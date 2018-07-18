ضبط خلية إرهابية تتزعمها امرأة في الجوف

عدن (الاتحاد)

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف، شمال اليمن ضبط خلية إرهابية مرتبطة بميليشيات الحوثي الانقلابية تتزعمها امرأة أثناء عملية مداهمة لأحد الأوكار بالمحافظة. وبحسب بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني في الجوف أشار إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على خلية نسائية إرهابية مرتبطة بالميليشيات الحوثية، نفذت العديد من الجرائم من زرع عبوات ناسفة وتفجيرها عن بعد في مديرية الحزم المحررة من سيطرة الميليشيات الحوثية.

وأضاف أن عددا من النساء اللاتي تم ضبطهن اعترفن بجرائمهن وارتباطهن بالميليشيات الانقلابية وقيامهن بتنفيذ العديد من عمليات زرع الألغام والعبوات الناسفة، موضحا أن الخلية الإرهابية تتزعمها امرأة تدعى «سميرة» وتم أخذ اعترافهن بجلب عبوات ناسفة وزرعها إلى جانب تجنيد والتغرير بعناصر مدنية للانخراط في الخلية. وقال البيان إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الفترة الماضية عددا من الخلايا الإرهابية التي ارتكبت سلسلة من الأعمال الإجرامية التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء. وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن الخلية النسائية متورطة بزرع عبوة ناسفة أمام أحد مطاعم مدينة الحزم في شهر رمضان الماضي والتي أسفر انفجارها عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.