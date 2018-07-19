أجهزة الأمن تبطل عبوات ناسفة معدة للتفجير في المحفد

بسام عبدالسلام (عدن)
شن عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي هجوماً على معسكر تابع لقوات الحزام الأمني في مديرية المحفد بمحافظة أبين. وقال مصدر محلي لـ«الاتحاد» إن مسلحين من القاعدة أطلقوا عدة قذائف هاون على معسكر الحزام الأمني في المحفد دون أن يسفر الهجوم عن خسائر في صفوف الجنود المتمركزين في المعسكر، مضيفاً أن القوات الأمنية ردت على موقع إطلاق القذائف قبل أن تقوم بالانتشار في محيط المعسكر لتعقب العناصر الإرهابية التي شنت الهجوم.
وقال مصدر أمني في قوات الحزام الأمني لـ«الاتحاد» إن القوات تمكنت من تفكيك عدد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها العناصر الإرهابية بجانبي الطريق الرئيسي في منطقة ضيقة غرب المحفد.
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وتوعد القيادي الأمني العناصر الإرهابية بالرد السريع والضرب بيد من حديد لتأمين المديرية، مضيفا أن الوقت حان لإيقاف التخريب والتآمر والإهمال الذي أصاب مديرية المحفد خلال الفترة الماضية وجعلها محطة للعناصر الإرهابية وزرع الفتن والانتقامات العنصرية. وأطلق قائد قوات الحزام الأمني في المحفد الاسبوع الماضي دعوة إلى قبائل ومشايخ وأعيان وأبناء المديرية للمشاركة في الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والتطرف، داعيا كافة أبناء المديرية إلى الوقوف بجانب قوات الحزام الأمني من أجل إحلال السلم والسلام.
وقال العقيد الكازمي إن أمن المحفد مسؤولية الجميع ويجب المشاركة في التصدي لكل العناصر التخريبية والإرهابية التي تحاول زعزعة استقرار وأمن المديرية». وأضاف أتينا لضبط الأمن ولكي تنعم المحفد بالأمن والاستقرار وخدمة الوطن لا للإرهاب لا للعنصرية والكراهية وزرع الفتن فيما بيننا، يجب أن نكون جميعا أجهزة أمنية وأبناء المحفد يدا واحدة لأجل المديرية وأمنها ولأجل الوطن».