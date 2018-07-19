أجهزة الأمن تبطل عبوات ناسفة معدة للتفجير في المحفد

بسام عبدالسلام (عدن)

شن عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي هجوماً على معسكر تابع لقوات الحزام الأمني في مديرية المحفد بمحافظة أبين. وقال مصدر محلي لـ«الاتحاد» إن مسلحين من القاعدة أطلقوا عدة قذائف هاون على معسكر الحزام الأمني في المحفد دون أن يسفر الهجوم عن خسائر في صفوف الجنود المتمركزين في المعسكر، مضيفاً أن القوات الأمنية ردت على موقع إطلاق القذائف قبل أن تقوم بالانتشار في محيط المعسكر لتعقب العناصر الإرهابية التي شنت الهجوم.

وقال مصدر أمني في قوات الحزام الأمني لـ«الاتحاد» إن القوات تمكنت من تفكيك عدد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها العناصر الإرهابية بجانبي الطريق الرئيسي في منطقة ضيقة غرب المحفد.

وأضاف المصدر أن مواطنين أبلغوا القوات بتواجد أجسام غريبة موصولة بأسلاك كهربائية وبطاريات متواجدة على جانبي الطريق الرئيسي غرب المديرية، موضحا أن العبوات تم زرعها بهدف استهداف القوات الأمنية المشاركة في تعقب وملاحقة عناصر القاعدة في المنطقة لافتا إلى أن خبراء متفجرات تمكنوا من إبطال مفعولها. وأكد قائد الحزام الأمني في المحفد العقيد علي هادي الكازمي أن «الحرب ضد هذه الجماعات الإرهابية مستمرة ولن تنتهي حتى الانتصار أو الموت شهداء»، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية في المديرية ستواصل مهامها في تثبيت الأمن والاستقرار وإفشال محاولة عناصر القاعدة لإقلاق السكينة العامة وإثارة الرعب والهلع في صفوف الأهالي.

وتوعد القيادي الأمني العناصر الإرهابية بالرد السريع والضرب بيد من حديد لتأمين المديرية، مضيفا أن الوقت حان لإيقاف التخريب والتآمر والإهمال الذي أصاب مديرية المحفد خلال الفترة الماضية وجعلها محطة للعناصر الإرهابية وزرع الفتن والانتقامات العنصرية. وأطلق قائد قوات الحزام الأمني في المحفد الاسبوع الماضي دعوة إلى قبائل ومشايخ وأعيان وأبناء المديرية للمشاركة في الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والتطرف، داعيا كافة أبناء المديرية إلى الوقوف بجانب قوات الحزام الأمني من أجل إحلال السلم والسلام.

وقال العقيد الكازمي إن أمن المحفد مسؤولية الجميع ويجب المشاركة في التصدي لكل العناصر التخريبية والإرهابية التي تحاول زعزعة استقرار وأمن المديرية». وأضاف أتينا لضبط الأمن ولكي تنعم المحفد بالأمن والاستقرار وخدمة الوطن لا للإرهاب لا للعنصرية والكراهية وزرع الفتن فيما بيننا، يجب أن نكون جميعا أجهزة أمنية وأبناء المحفد يدا واحدة لأجل المديرية وأمنها ولأجل الوطن».