السعودية تعترض صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران



تاريخ النشر: الخميس 19 يوليو 2018 الرياض (د ب أ) أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، أمس الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته «ميليشيات» الحوثي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران جنوب غرب المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: «في تمام الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة (1015) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل المليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) باتجاه أراضي المملكة». وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات ولله الحمد. وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.