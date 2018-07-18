نجاة نائب الرئيس اليمني من الاغتيال في مأرب

صنعاء (الاتحاد)

نجا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر أمس الأربعاء من الاغتيال في انفجار استهدف موكبه في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية شرقي البلاد. وقال مسؤولون يمنيون حكوميون لـ«الاتحاد» إن انفجاراً استهدف موكب نائب الرئيس الفريق علي محسن صالح الأحمر في مدينة مأرب، مشيرين إلى أن الانفجار تم بوساطة عبوة ناسفة فجرت عن بعد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، فيما لم يَصْب الفريق الأحمر بأذى.

وذكروا أن العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر، وهو صهر نائب الرئيس اليمني والملحق العسكري بالسفارة اليمنية لدى البحرين، قتل في التفجير الذي استهدف موكب الفريق علي محسن الأحمر الذي يقيم في السعودية منذ سبتمبر 2014 ويتخذ مأرب مقراً له خلال زياراته المتقطعة البلاد. ونعت رئاسة هيئة الأركان العامة، مساء الأربعاء، «استشهاد» العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر «وهو يؤدي واجبه الوطني الموكل إليه في محافظة مأرب»، مشيرة إلى أن العميد الأحمر «لقي ربه وهو يؤدي مهام التدريب لأبطال الجيش» في مدينة مأرب.

وأكدت هيئة الأركان في بيان النعي، الذي نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، «أن أبناء الشعب اليمني لن يدخروا جهداً في مواجهة هذه العصابة الإمامية الكهنوتية، وأن الدماء الطاهرة التي يقدمها أحرار اليمن في مختلف الميادين لن تذهب هدراً وستحقق النصر القريب العاجل بإذن الله». وكان نائب الرئيس اليمني التقى صباح أمس الأربعاء بمأرب القيادات العسكرية للجيش في جبهتي ناطع وقانية بمحافظة البيضاء (وسط)، وناقش معهم المستجدات الميدانية.