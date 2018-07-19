الأرياني من الجبهة: علم اليمن سيرفع على جبال مران قريباً

صعدة (الاتحاد)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن تضحيات أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهات كافة لن تذهب سدى، وسيتم استعادة الدولة والنظام الجمهوري، والقضاء على المشروع الإمامي الرجعي القادم من إيران، لافتاً إلى أن اليمن ستعود إلى عروبتها وهويتها، وسيتم رفع علم اليمن في جبال مران بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الإعلام أمس الأول، برفقة فريق إعلامي، عدداً من مواقع الجيش الوطني في جبهة الملاحيظ بمحافظة صعدة. ونوه الأرياني بالدعم والتضحيات الكبيرة للتحالف العربي بقيادة السعودية، وإسناد من دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة المشروع الفارسي في اليمن، والذي يستهدف اليمن ودول الخليج العربي. ويخوض الجيش الوطني معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية على مشارف مران التي لا تبعد حالياً من مواقع الجيش الوطني سوى مسافة محدودة لا تتجاوز في بعض المناطق كيلومتراً واحداً، وأن علم اليمن سيرفع على جبال مران قريباً ، فيما تعيش ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران حالة من الانهيار المتواصل، بحسب القيادات العسكرية للجيش الوطني في عدد من مواقع الجبهة. وأكد قائد لواء العروبة، العميد عبدالكريم السدعي، أن الانتصارات كبيرة يحققها الجيش الوطني على ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف المناطق والجبهات بمحافظة صعدة. وقال: «إن صعدة ستعود قريباً إلى حضن الجمهورية، وسيتم تحرير هذه المحافظة، وتحديداً منطقة مران من هذه الميليشيات الانقلابية البائدة»، مؤكدة أن النصر قادم لا محالة، ولا خيار لدينا إلا النصر ولا سواه.