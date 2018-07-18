المقاومة اليمنية تصد هجوماً للحوثيين على التحيتا

عقيل الحلالي (صنعاء)

صدت قوات المقاومة اليمنية بقيادة ألوية العمالقة، المدعومة من التحالف العربي، أمس الأربعاء، هجوماً كبيراً لميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية على مدينة التحيتا، مركز المديرية الساحلية التي تحمل الاسم ذاته في جنوب محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية في الحديدة أن القوات المشتركة بقيادة ألوية العمالقة صدت صباح امس الأربعاء هجوماً كبيراً لميليشيات الحوثي على مدينة التحيتا التي حررتها قوات المقاومة والتحالف العربي في السادس من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي تسللت إلى مزارع الليمون بمنطقة المسلب الواقعة بين مديريتي زبيد والتحيتا جنوب شرق مدينة التحيتا التي تبعد عشرة كيلومترات عن زبيد.

وأكدت المصادر أن القوات اليمنية المشتركة تمكنت وبإسناد من مروحيات الأباتشي التابعة للتحالف العربي، من التصدي للهجوم الحوثي الواسع ما أدى لاندلاع معارك عنيفة استمرت نحو ثلاث ساعات وانتهت بهزيمة الميليشيات التي قتل وجرح العشرات من عناصرها خلال الاشتباكات والقصف الجوي.

وشاركت ثلاث مروحيات أباتشي في التصدي لميليشيات الحوثي التي لاذ معظم عناصرها بالفرار باتجاه مدينة زبيد. وأشار مصدر في المقاومة الوطنية، إحدى فصائل قوات المقاومة المشتركة، إلى استمرار توافد التعزيزات العسكرية للقوات المشتركة إلى مدينة التحيتا ضمن الاستعدادات المتواصلة لعملية تحرير مدينة زبيد من ميليشيات الحوثي في خطوة تمهد لدحر المتمردين من كافة مديريات محافظة الحديدة، أهم موانئ البلاد.

وأفشلت القوات المشتركة، أمس الأربعاء، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي باتجاه مواقع المقاومة في منطقة النخيلة الساحلية بمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. وقالت مصادر محلية إن «ميليشيات الحوثي حاولت السيطرة على مواقع القوات المشتركة في منطقة النخيلة لقطع طرق إمدادات القوات المشتركة» التي تسيطر على الشريط الساحلي الممتد من مدينة الخوخة، جنوب المحافظة، وحتى مطار الحديدة الذي يبعد نحو عشرة كيلومترات عن الميناء الاستراتيجي الخاضع للحوثيين منذ أواخر 2014.

وذكرت أن قوات المقاومة المشتركة هاجمت بالمدفعية الثقيلة تحركات وتعزيزات ميليشيات الحوثي جنوب وغرب مركز مديرية الدريهمي قبل أن يتدخل طيران التحالف ويقصف الميليشيات المهاجمة ما أدى لانسحابها إلى مواقعها بمركز المديرية. وقتل سبعة مدنيين على الأقل وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال، أمس الأربعاء، في قصف مدفعي لميليشيات الحوثي استهدف مواقع للقوات المشتركة جنوب مطار الحديدة وأصاب منازل مواطنين في قرية العقوم بالمنطقة ذاتها، بحسب مصادر محلية وطبية بالحديدة.

إلى ذلك، تواصلت المعارك بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين أمس، ولليوم الثالث على التوالي، في مديرية شداء الحدودية مع السعودية غرب محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي الإيرانية في أقصى شمال البلاد. وذكرت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف العربي نفذت، الأربعاء، ست غارات جوية على مواقع وأهداف تابعة للميليشيات في منطقة الضيعة بمديرية شداء، مشيرة إلى تكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية جراء الغارات.

وفي شمال صعدة، هاجمت قوات الجيش، صباح الأربعاء، مواقع للحوثيين في تبة سد وادي الثعبان بمديرية باقم المتاخمة أيضاً للسعودية. وخلف الهجوم قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي لم يتسن بعد معرفة أعدادهم.