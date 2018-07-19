الرئيس اليمني يشيد بجهود وتضحيات التحالف

عدن (وام)

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين بلاده ودول التحالف العربي لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تخدم الجميع لتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل والانتصار للهوية والأهداف الآنية والاستراتيجية. وأشاد -خلال استقباله أمس- العميد الركن عوض الأحبابي قائد قوات التحالف العربي بعدن ونائبه العميد الركن سلطان بن فهد والوفد المرافق لهما بجهود التحالف العربي ومواقفه المشرفة وتضحياته الجسيمة التي قدمها في ميادين الشرف والبطولة جنباً إلى جنب مع أشقائه من أبناء الشعب اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن فخامة الرئيس تثمينه لمواقف قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما قدموه لليمن ونصرة شعبه وشرعيته الدستورية.. مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لاستتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة وتحقيق سكينة المواطن والاستقرار المنشود.

وأشار إلى أن مخاطر إيران وأدواتها الحوثية وأذرعها الإرهابية لاتزال تتربص بالجميع لأطماعها التي تعمل عليها خدمة للمشروع الفارسي المستهدف لليمن والمنطقة العربية بصورة عامة، مؤكداً أن الهدف والمصير المشترك لليمن ودول المنطقة واحد. من جهته، أكد قائد قوات التحالف العربي ونائبه وحدة الأهداف التي يعمل الجميع من أجلها وقدموا في سبيلها التضحيات لنصرة اليمن وشرعيته الدستورية وتحقيق الأمن والسلام في عدن والمناطق المحررة. وأكدا مواصلة العمل مع أبطال الجيش الوطني لتحقيق الهدف وهزيمة العدو في مختلف الجبهات والمواقع.