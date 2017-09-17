الجيش الفلبيني يسيطر على مركز قيادة لمتشددي مراوي



تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017 مراوي، الفلبين (أ ف ب)



أعلن الجيش الفلبيني أمس السيطرة على مركز قيادة تابع للمقاتلين الموالين لتنظيم «داعش» الذين اجتاحوا مدينة مراوي في مايو، مؤكداً أن مقاومتهم بدأت تضعف. وانخرطت قوات الأمن في حرب شوارع شرسة وشنت ضربات جوية في محاولة لطرد المسلحين من مراوي، في معركة أسفرت عن مقتل 800 شخص وسط تنامي المخاوف من أن «داعش» يسعى إلى تأسيس قاعدة في جنوب شرق آسيا تكون الفلبين نقطة انطلاقها. وأكد الجيش السيطرة على مركز قيادة تابع للمسلحين أثناء عملية انطلقت أمس الأول في مسجد ومبنى آخر. وأوضح قائد الجيش، الجنرال إدواردو آنو أن «المكسب العسكري الضخم أضعف المجموعة الإرهابية عبر حرمانها من مركزها للقيادة والمراقبة». وتابع أن «عمليات التطهير متواصلة، ونتوقع أن يتخلى العدو عن مزيد من المواقع التي سبق أن احتلها، ولكن ليس دون قتال»، مضيفاً «جاهزون لذلك».



