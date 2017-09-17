الادعاء الإسباني يحذر من استفتاء كتالونيا

برشلونة (رويترز)

واصلت السلطات الإسبانية أمس جهودها لمنع تنظيم استفتاء على استقلال إقليم كتالونيا وصادرت مواد دعائية بينما قال رئيس الادعاء، إن سجن أكبر سياسي بالإقليم غير مستبعد. وتنوي حكومة إقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق البلاد تنظيم استفتاء في أول أكتوبر يسأل الناخبين هل يؤيدون الانفصال عن إسبانيا في تصويت قالت مدريد، إنه غير قانوني. وفي مداهمة لمخزن في منطقة برشلونة أمس، صادرت الشرطة نحو 1.3 مليون منشور ومواد دعائية أخرى تروج للاستفتاء الذي أعلنته حكومة كتالونيا. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن المداهمة كانت الأكبر في سلسلة مداهمات مشابهة.

كان الادعاء الذي أمر الشرطة بالتحقيق في أي مساع للترويج للاستفتاء قال الأسبوع الماضي، إن المسؤولين الذين ينخرطون في أي تجهيزات للاستفتاء قد يواجهون تهما بالعصيان المدني وإساءة استخدام المنصب وتبديد الأموال العامة.

واحتشد أكثر من 700 رئيس بلدية من كتالونيا في برشلونة أمس الأول لتأكيد دعمهم الانفصال.