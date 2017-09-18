بريطانيا تعتقل مشتبهاً به ثانياً وتواصل عمليات الدهم

لندن (وكالات)

أعلنت الشرطة البريطانية أمس توقيف مشتبه به ثانٍ الليلة قبل الماضية على صلة بتفجير مترو لندن والقيام بعملية دهم جديدة في إطار التحقيق بالاعتداء الذي تبناه تنظيم «داعش». وأوضحت الشرطة أن المشتبه به البالغ من العمر 21 عاما، ولم تكشف هويته، أوقف ليل السبت في هانسلو بضاحية غرب لندن.

وأشارت إلى أنها تشن حملة دهم «على صلة بعملية التوقيف هذه» في ضاحية ستانويل في غرب لندن.

وكانت الشرطة أوقفت في وقت سابق شابا يبلغ من العمر 18 عاماً في محطة المغادرة في مرفأ دوفر للاشتباه بضلوعه في الاعتداء الذي وقع في محطة «بارسونز جرين» للمترو في لندن، وأدى إلى إصابة 30 شخصا.

واعتبر المحققون هذا الاعتقال «بالغ الأهمية».

ووقع الاعتداء وهو الخامس خلال ستة اشهر في المملكة المتحدة في قطار ساعة الذروة الصباحية بوساطة عبوة متفجرة يدوية الصنع. وقد عولج 30 جريحاً بعد إصابتهم بحروق فيما لا يزال احدهم في المستشفى أمس.

وكانت الشرطة فتشت أمس الأول منزلا في حي سانبوري اون ثايمس السكني الذي يبعد 20 كلم جنوب غرب لندن، وفرضت طوقاً أمنياً قطره 100 متر. وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن المنزل الذي فتشته الشرطة يمتلكه زوجان مسنان يعملان كأسرة حاضنة.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية امبر راد أمس أن مستوى التحذير من عمل إرهابي في المملكة المتحدة خفض من حرج إلى خطير. وقالت راد «قرر مركز التحليل الإرهابي خفض مستوى الإنذار من حرج إلى خطير»، ما يعني أن خطر وقوع اعتداء لم يعد «وشيكا»، بل «مرجحاً جداً».

وأمس قالت الشرطة الفرنسية، إنه تبين أن إنذاراً كاذباً تسبب في إجلاء ركاب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية في مطار شارل ديجول بباريس صباح أمس. وكان مسؤول بمطار شارل ديجول قال في وقت سابق إنه تم إجلاء ركاب الطائرة «لأسباب أمنية» قبل أن تقلع الرحلة رقم بي.إيه 303 متوجهة إلى مطار هيثرو في لندن.