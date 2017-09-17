أميركا تدرس إغلاق سفارتها بكوبا بعد «هجمات صوتية غامضة»



تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017 واشنطن (أ ف ب) أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس أن احتمال إغلاق السفارة الأميركية في كوبا «لا يزال قيد الدرس»، بعد هجمات صوتية غامضة استهدفت 16 موظفاً على الأقل. وقال رداً على سؤال حول احتمال إغلاق السفارة الأميركية في كوبا خلال مقابلة مع قناة «سي بي اس» أمس، «إنه أمر قيد الدرس، وهو موضوع جدي بعد ما عاناه بعض الأشخاص. لقد أعيد بعضهم إلى الولايات المتحدة، والأمر لا يزال قيد الدرس». وأعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما فتح السفارة الأميركية في هافانا في عام 2015 بعد 50 عاماً من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومنذ أواخر عام 2016، شعر 16 أميركياً يعملون في السفارة بأعراض جسدية خصوصا فقدان السمع والصداع والغثيان. وقد تمت معالجتهم طبيا، بعضهم في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية. وتؤكد الولايات المتحدة أنها لا تعرف من يقف خلف هذه الهجمات وتجري تحقيقا في الحادث. وكذلك تفعل كوبا التي أكدت عدم تورطها في الموضوع. ولكن في 23 مايو، قررت واشنطن الردّ عبر طرد دبلوماسيين كوبيين اثنين كانا يعملان في العاصمة الأميركية.