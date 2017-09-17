الكويت تمهل سفير كوريا الشمالية شهراً للمغادرة

واشنطن (وكالات)

منحت الكويت سفير كوريا الشمالية لديها مهلة شهر لمغادرة البلاد بعدما قررت خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ووقف السماح بدخول عمال كوريين إليها، حسبما أفاد أمس دبلوماسي كويتي رفيع المستوى. وقال الدبلوماسي «الكويت منحت سفير كوريا الشمالية المعتمد لديها مهلة شهر لمغادرة البلاد، بعد أن طلبت من حكومة كوريا الشمالية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى قائم بالأعمال».

وأمس قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن مجلس الأمن الدولي استنفد الخيارات بشأن وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وإن الولايات المتحدة ربما ستضطر إلى إحالة القضية لوزارة الدفاع (البنتاجون).

وقالت هيلي لبرنامج (ستيت أوف ذا يونيون) على قناة (سي.إن.إن) «استنفدنا إلى حد كبير كل ما يمكننا فعله في مجلس الأمن الدولي عند هذه النقطة». وأضافت أنها ستسعد كثيراً بإحالة القضية إلى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قائلة «نختبر كل الاحتمالات الأخرى، لكن هناك الكثير من الخيارات العسكرية على الطاولة».

في غضون ذلك، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي - إن «تشديد الضغوط» على بيونج يانج بعد إجرائها تجربة إطلاق صاروخ بالستي وإعلانها أنها تريد تحقيق توازن في القدرات النووية مع أميركا. ويسعى المجتمع الدولي إلى احتواء التحدّيات المتزايدة لكوريا الشمالية التي أثارت قلقاً دولياً في الأسابيع الأخيرة بعد أن أجرت تجربة نووية سادسة هي الأكبر في تاريخها، وأطلقت صاروخين بالستيين عبراً الأجواء اليابانية، وأعلنت أنها باتت قادرة على استهداف الأراضي الأميركية. وفي محادثة هاتفية بينهما «دان بشدة» الرئيس الكوري الجنوبي ونظيره الأميركي التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان أن «الرئيسين اتفقا على ممارسة ضغوط أشد وأكثر عملانية.. لجعل النظام الكوري الشمالي يدرك أن المزيد من الاستفزازات ستكلفه المزيد من العزلة والضغوط الاقتصادية التي ستقود إلى الانهيار».